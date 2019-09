PSG : 4 matchs en 10 jours, ce Parisien est cramé

Dans : PSG, Ligue 1.

Black-listé par Thomas Tuchel à Paris, Thomas Meunier a retrouvé du temps de jeu ces derniers jours. Et pour cause, l’international belge profite des blessures de Thilo Kehrer et de Colin Dagba pour grappiller des minutes en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Titulaire face au Real, Lyon et Bordeaux, celui qui est également entré en jeu au Parc face à Reims accuse le coup physiquement. Après la victoire obtenue en Gironde samedi, il a avoué que l’enchaînement des matchs, après avoir été mis au placard plusieurs semaines, était rude.

« Je suis un peu cuit, je l’avoue. Ne pas jouer un mois et jouer quatre matchs en 10 jours, c’est un peu compliqué. Les sensations reviennent petit à petit et je suis très content des matchs que j’effectue. Ce n’est pas évident. J’essaye de ne pas trop me griller. Je me concentre sur mes tâches défensives que j’exécute à merveille pour le moment. Offensivement, si je peux apporter de temps en temps, tant mieux. Si je marque des points ? Je ne pense pas comme ça, en réalité. Je prends ce qu’il y a à prendre. Je ne vais pas faire le difficile. Si je commence à calculer et faire les choses ainsi, ça ne va pas le faire. Je suis sur le terrain, je donne le meilleur et ça marche, tant mieux » a commenté Thomas Meunier, qui devrait enchaîner avec une nouvelle titularisation à Galatasaray cette semaine en Ligue des Champions. Espérons pour lui qu’il n’explose pas physiquement…