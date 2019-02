PSG : 37 ME au mercato, ce choix de Tuchel épate tout le monde

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté par le PSG pour 37 ME lors du dernier mercato estival, Thilo Kehrer était alors inconnu en France. Mais grâce à des performances abouties et une belle régularité, le défenseur de 22 ans a mis tout le monde d’accord. Dans la capitale française bien évidemment, mais pas seulement puisque du côté de la sélection allemande, on est également admiratif de la belle trajectoire du joueur. Interrogé par France Football, le manager général de la Mannschaft, Oliver Bierhoff, s’est ainsi félicité des progrès de Thilo Kehrer. Et il voit très grand pour son avenir international…

« Thilo est l’un des joueurs qui a le plus progressé ces derniers mois. En décidant de quitter Schalke 04 pour rejoindre Paris, il a eu tout bon. Il a la possibilité de côtoyer de grands joueurs au quotidien. Au PSG, il fait partie des titulaires malgré une féroce concurrence. Il a peu de défauts. Il gère bien la pression et est doté d’une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Il a également progressé dans le repli défensif. Lors de ses récents matches avec Paris, je l’ai vu prendre le dessus sur ses adversaires directs, même dans les airs où il s’est sensiblement amélioré. Il a toutes les capacités pour faire partie des cadres du PSG et de l’équipe d’Allemagne dans les prochaines années. Ça ne fait absolument aucun doute » s’est enflammé l’ancien attaquant allemand. Une belle progression et un joli potentiel à confirmer au moment où les gros matchs de Ligue des Champions vont se présenter pour le PSG.