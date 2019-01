PSG : 36 heures pour signer Gueye à Paris, un deal XXL se prépare !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Au lendemain de la signature tant attendue de Leandro Paredes au Paris Saint-Germain, le PSG veut encore s'offrir un autre renfort en milieu de terrain. Mais il reste désormais un peu plus de 36 heures au club de la capitale pour trouver un deal alors que les regards se tournent vers Everton. On l'a appris mardi soir, les Toffees ne refusent plus de négocier avec le Paris SG pour Idrissa Gueye, lequel était comme par hasard forfait avec son équipe face Huddersfield. Reste que le club anglais est très gourmand et Nasser Al-Khelaifi refuse de mettre les 40ME demandés par Everton, le fair-play financier étant toujours une menace.

C'est dans ce contexte qu'une autre opération en Premier League pourrait débloquer la situation en apportant du cash dans les caisses du Paris Saint-Germain. En effet, si Idrissa Gueye signe au PSG, alors dans le même temps Thomas Tuchel pourrait donner son feu vert à un transfert de Christopher Nkunku à Arsenal, l'agent du joueur ayant confirmé des négociations entre les deux clubs. Pour l'instant, les Gunners n'envisagent qu'un prêt, mais le Paris Saint-Germain insiste pour un transfert du joueur de 21 ans, lequel pourrait faire entrer près de 15ME dans le tiroir-caisse du PSG. Un argent qui sera bien utile si Idrissay Gueye débarque avant jeudi minuit.

Mais selon L'Equipe, même si Christopher Nkunku ne part pas à Arsenal, alors Paris pourrait proposer une autre solution à Everton en incluant un joueur dans la transaction. C'est clair, la partie de poker menteur n'est pas finie.