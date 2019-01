PSG : 35 ME sur Paredes, Henrique craque et met le paquet

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

A la recherche d’un voire deux milieux de terrain, le Paris Saint-Germain a fixé ses priorités.

D’ici la fin du mercato hivernal, le club de la capitale fera le maximum sur les dossiers Idrissa Gueye (29 ans, Everton) et Julian Weigl (23 ans, Borussia Dortmund). En ce qui concerne tous les autres noms évoqués ces dernières semaines, les pistes semblaient enterrées. On pense notamment à Leandro Paredes (23 ans) que le Zénith Saint-Pétersbourg ne retenait pas. Mais à l'heure où The Express annonce l’Argentin proche de Chelsea pour la succession du néo-Monégasque Cesc Fabregas, un son de cloche totalement différent arrive.

Selon Gianluca Di Marzio, le PSG s’est positionné de manière très ferme dans ce dossier en effectuant une offre à hauteur de 35 ME afin de faire craquer le club russe. Une proposition copieuse et qui a des chances d’aboutir selon le média italien, pour qui Chelsea n’a de son côté pas encore fait ce pas décisif. Résultat, Paris arriverait forcément en pole alors que le Zénith a fait savoir son désir d’écouter les offres. Néanmoins, le dossier s’annonce toujours très compliqué à boucler, notamment car le club de Saint-Pétersbourg a de très bonnes relations avec Chelsea, propriété du Russe Roman Abramovitch. Mais force est de constater, qu’avec Weigl, Gueye ou Paredes, Antero Henrique a décidé de passer la vitesse supérieure pour le recrutement d’un milieu de terrain dans les prochains jours.