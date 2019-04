PSG : 300ME pour Mbappé, le Real Madrid prêt à exploser le record ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le calme semblait revenu autour du dossier Kylian Mbappé, le départ du champion du monde français du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato au Real Madrid semblant avoir été oublié de l'autre côté des Pyrénées. Mais lundi soir, dans un des nombreux talk-shows organisés par les médias espagnols, la rumeur d'un transfert de Kylian Mbappé chez les Merengue est revenue comme un boomerang. Pour cela, Eduardo Inda, ancien patron de Marca et désormais à la tête du site OkDiario, a deux hypothèses qui pourraient permettre à Florentino Perez et Zinedine Zidane de s'offrir le jeune attaquant acheté 180ME par le PSG à l'AS Monaco en 2017.

Lors de l'émission El Chiringuito, le journaliste a développé ses thèses sur le cas Mbappé. « Une solution ce serait que Griezmann signe à Paris et que cela permette à Mbappé de signer à Madrid (...) Sinon je sais que le Real Madrid est prêt à payer 300ME au Paris Saint-Germain pour recruter Kylian Mbappé », a lancé Eduardo Inda, qui pense donc que le club espagnol a les moyens financiers de se lancer dans le plus gros transfert de l'histoire du football avec le salaire qui correspond. Tout cela alors qu'on annonce un accord imminent entre Chelsea et le Real Madrid pour le transfert de'Eden Hazard moyennant 120ME. L'info est donc à prendre avec de (grosses) pincettes.