PSG : 3 joueurs ciblés par Paris, Tuchel a fait son choix au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain disposera de 30 ME pour recruter au mercato. Et ce n’est plus un secret, la priorité de l’état-major francilien est de se renforcer avec l'achat d'un milieu défensif. Car avec le déclassement de Rabiot, l’échec du recrutement de Lassana Diarra et les récents départs de Thiago Motta et de Giovani Lo Celso, le champion de France en titre est décimé dans ce secteur de jeu. Ainsi, trois joueurs sont réellement sur les tablettes du Paris Saint-Germain selon les informations du Parisien : Abdoulaye Doucouré, Idrissa Gueye et Julian Weigl.

C’est ce dernier qui serait, pour l’heure, la priorité absolue aux yeux du coach allemand. « En effet, la priorité de Thomas Tuchel reste l’international allemand Julian Weigl (23 ans, 5 sélections) qui était un de ses cadres au Borussia Dortmund où il n’entre plus dans les plans de Lucien Favre. Un prêt avec option d’achat pourrait arranger les trois parties » peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional. Reste que le Borussia Dortmund ne souhaite pas trop dégraisser son effectif, alors qu’il est actuellement leader de Bundesliga. Le PSG devra donc soumettre une offre convaincante au BVB pour s’offrir Julian Weigl. Sinon, il devra activer un plan B d’urgence…