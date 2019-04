PSG : 25ME sur la table, Henrique réunit tout le monde à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain a toujours le même dossier en haut de la pile pour le prochain mercato, à savoir recruter un milieu de terrain capable de faire oublier une bonne fois pour toute Thiago Motta. Mais si les marchés des transferts se succèdent, les pistes semblent être toujours identiques, du moins si l'on en croit les rumeurs. Car ce samedi, c'est le nom de Stanislav Lobotka qui revient à la Une, le milieu slovaque du Celta Vigo ayant déjà été cité comme très proche du Paris SG l'été dernier et lors du récent mercato d'hiver. Selon RMC, les choses auraient évolué concernant l'international ces derniers jours.

En effet, Antero Henrique, dont il est clair qu'il sera toujours en charge des transferts au Paris SG la saison prochaine, a eu une réunion avec les agents de Stanislav Lobotka cette semaine dans la capitale. Pour l'instant, rien n'est acté pour ce joueur de 24 ans, lié jusqu'en 2023 avec le Celta Vigo et dont la valeur est estimée à 25ME. Car dans ce dossier, le PSG aurait déjà des concurrents dont le Zénith Saint-Pétersbourg, le Borussia Dortmund et surtout Tottenham. Et les Spurs peuvent être des concurrents sérieux au Paris Saint-Germain que ce soit sur le plan financier, mais également des ambitions sportives.