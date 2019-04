PSG : 22ME pour un milieu allemand, Tuchel alerte Al-Khelaifi

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain est en quête depuis plus d'un an d'un milieu défensif, et différents noms circulent au fil des rumeurs venues d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre ou ce mardi d'Allemagne. Car cette fois, le Bild ressort un une piste déjà évoquée du côté du Paris SG lors du récent mercato d'hiver, celle qui mène à Julian Weigl, le milieu de terrain de 23 ans du Borussia Dortmund, dont le contrat s'achève en 2021 et la valeur est estimée actuellement à 22ME. On sait que Thomas Tuchel avait déjà pensé à son compatriote pour venir renforcer le PSG, mais l'affaire en était restée là en janvier, Dortmund retenant son milieu de terrain. Mais cette fois, le coach allemand du Paris SG pourrait être largement aidé par le joueur.

En effet, du côté du Borussia Dortmund, étrillé samedi par le Bayern Munich, Lucien Favre n'utilise plus réellement Julian Weigl à son vrai poste, ce dernier, lorsqu'il entre en jeu, évoluant souvent au coeur de la défense, ce qui forcément ne lui convient plus. Alors, le tabloïd allemand affirme que Weigl a désormais émis le désir très affirmé de partir lors du prochain mercato, estimant qu'il n'avait plus la confiance de son coach à Dortmund et qu'il perdait son temps. Une solution pourrait être trouvée....celle de signer au Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel va donc devoir convaincre Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique qu'ils feraient le bon choix en s'offrant Julian Weigl.