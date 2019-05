PSG : 20ME cash et Paris dit banco à Arsenal !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

A un an de sa fin de contrat au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku va probablement bouger cet été, la vente du joueur formé au PSG pouvant permettre au club de la capitale de faire rentrer quelques millions d'euros avant le 30 juin, date à laquelle le budget 2018-2019 sera bouclé aux yeux du fair-play financier. Déjà envisagé au mercato d'hiver, le départ de Christopher Nkunku ne s'était pas concrétisé, même si le joueur avait confié sa déception de ne pas entrer plus régulièrement dans les plans de Thomas Tuchel.

Et si ces derniers temps, on a notamment parlé du Stade Rennais comme point de chute pour celui qui a été l'un des héros malheureux de la finale de la Coupe de France, puisqu'il a raté le tir au but décisif, ce mercredi la presse anglaise affirme que Christopher Nkunku serait proche d'Arsenal. Unai Emery, qui connaît bien le milieu offensif formé au PSG, souhaite que ses dirigeants reviennent à la charge. Et Nasser Al-Khelaifi n'aurait pas dit non à l'intérêt des Gunners, le Paris SG réclamant tout de même 20ME pour céder un joueur formé au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le club londonien n'a pas répondu au Paris SG, attendant de savoir s'il jouera la prochaine Ligue des champions pour connaître son budget au mercato.