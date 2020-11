PSG : 200ME de déficit, Paris privé de mercato !

Dans : PSG.

En dehors de l’achat quasiment inévitable de Mauro Icardi, le PSG n’a clairement pas fait de folies sur le marché des transferts.

Des arrivées utiles, à faible coût, et aucune vente majeur, le comptable du club de la capitale a de quoi s’inquiéter. Une situation assez rare pour le PSG, qui n’est plus vraiment surveillé par l’UEFA sur le plan du fair-play financier, mais a bien prouvé l’été dernier qu’il devait faire attention à ses dépenses. Et il y a une raison évidente à cela, c’est la situation économique du Paris Saint-Germain, qui serait beaucoup plus inquiétante qu’annoncée dans un premier temps. Etant donné les revenus habituels du club francilien sur le merchandising, la billetterie, l’hospitalité et les partenaires, sans oublier l’incapacité à organiser des évènements extra-sportifs au Parc des Princes, le manque à gagner aurait désormais atteint les 200 ME, selon les études comptables effectuées au sein du PSG, révèle RMC.

Tout cela sans même évoquer la possible chute des revenus avec l’arrêt des règlements effectué par Mediapro, et les possibles pertes liées à une renégociation des droits TV en fonction de l’évolution de la situation. Si cette somme de 200 ME devait se confirmer, cela permettrait de beaucoup mieux comprendre la frilosité des dirigeants parisiens sur le marché des transferts. Seule consolation, aucun grand club européen n’est mieux loti en ce qui concerne son activité financière, et personne ne bombera le torse à l’été 2021 quand il s’agira d’aborder un marché des transferts qui est annoncé comme explosif.