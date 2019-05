PSG : 2 énormes bugs, qui voudra les acheter au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le milieu de terrain était, et est toujours, le plus gros chantier à régler pour le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Pour preuve, le PSG a tenté quelques paris ces dernières saisons, mais ils n'ont pas donné satisfaction. Dernier exemple en date, la signature pour 40ME de Leandro Paredes lors du dernier marché hivernal des transferts en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Même si Thomas Tuchel lui accorde une énorme confiance, le milieu argentin ne prouve strictement rien, au point même qu'on se demande déjà si le Paris SG va le conserver.

Dans L'Equipe, un parallèle peu flatteur est fait entre Leandro Paredes et Julian Draxler, deux fantômes dans l'effectif du PSG à qui le club de la capitale va probablement devoir rapidement trouver une porte de sortie. « Trois mois après son arrivée, et si l’argument de son déficit de préparation physique est recevable, il faut poser la question de l’utilité de Leandro Paredes. L’Argentin joue beaucoup, certes, trop sans doute. Mais il ne fait rien de ses minutes. Son déficit d’engagement n’est pas compréhensible (...) Confronté à une tout autre concurrence la saison prochaine, il va devoir se remettre en cause. Sous peine de tomber dans le syndrome Krychowiak. Julian Draxler traverse, lui aussi, ses matches comme une ombre. Il y a de temps en temps une éclaircie mais l’Allemand ne fait aucune différence balle au pied et ralentit le jeu... Pour lui, la fin de cycle semble claire », constate le quotidien sportif, à qui il est délicat de donner tort notamment après le match PSG-Nice de samedi. Seul souci, toujours le même avec le Paris Saint-Germain, Paredes et Draxler ont des salaires colossaux et aucun club éventuellement tenté ne s'alignera.