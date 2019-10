PSG : 18 blessures en 5 ans, Neymar joueur en cristal !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sorti en se plaignant de la cuisse gauche après à peine 12 minutes de jeu dimanche lors du match amical joué par le Brésil contre le Sénégal à Singapour, Neymar est attendu dans les prochaines heures à Paris où la star du PSG passera des examens afin de connaître la gravité de ce nouveau souci physique. Si du côté du Paris Saint-Germain et de la Seleçao on ne semble pas s’affoler concernant ce souci à la cuisse, c’est tout de même la répétition des blessures de Neymar Jr qui inquiète tout le monde. Car depuis 5 ans, le numéro 10 brésilien enchaîne les pépins à un rythme qui a de quoi faire trembler. Ce lundi, Globo Esporte a fait le décompte et cela a de quoi donner des sueurs froides à Neymar, au PSG et au sélectionneur brésilien.

Car depuis le 17 janvier 2017, et une entorse de la cheville, Neymar Jr a enchaîné 18 blessures qui l’ont éloigné plus ou moins longtemps des terrains, dont 10 depuis qu’il a signé au mercato estival 2017. Selon le média brésilien, Tite et le staff médical du Brésil commencent à tout de même trembler pour Neymar, estimant que les cadences infernales proposées au joueur du PSG commençaient peut-être à devenir pénalisantes. Reste à savoir à qui la faute ? Car si le Paris Saint-Germain a emmené sa star lors de sa tournée de promotion en Asie cet été, la Seleçao joue sur toute la planète ses matchs amicaux, et chaque trêve internationale se passe dans les avions pour Neymar. Cette blessure à la cuisse à Singapour est un nouveau signal d'alarme.