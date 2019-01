PSG : 100ME avant vendredi, Paris mis sous pression !

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

On ne sait pas si le Paris Saint-Germain a un véritable intérêt pour Allan, le milieu de terrain brésilien de Naples, mais ce mardi les médias italiens avancent des hypothèses diverses sur la possibilité de voir le joueur de Carlo Ancelotti rejoindre le PSG d'ici la fin du mercato. De son côté, la Gazzetta dello Sport explique qu'Aurelio de Laurentiis, qui finalement ne semble pas être venu à Paris, exige 100ME pour Allan et que le deal soit fait au plus tard vendredi afin de dénicher un remplaçant à un joueur que Carlo Ancelotti ne souhaite pas voir partir. Si Naples a fixé la barre à 100ME, le dauphin de la Juventus en Serie A serait toutefois prêt à lâcher son milieu de terrain pour 80ME. Un prix qui ne semble clairement pas aux normes actuelle du Paris Saint-Germain, très prudent en attendant une réponse à ses questions sur le fair-play financier.

De son côté, le Corriere dello Sport explique que des négociations sont en cours, mais estime que Carlo Ancelotti a mis son poids dans la balance pour que Naples refuse toutes les offres. Et Sky Sport Italia indique enfin que le PSG refuse de mettre plus de 60ME dans un éventuel deal avec le Napoli pour Allan, ce qui va fermer toutes les éventuelles discussions au moins jusqu'au mercato d'été.