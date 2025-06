PSG ‍: 100 ME pour un Français, le Barça en larmes

La victoire du PSG en Ligue des champions n'a pas rassasié le club parisien et Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a encore envie d'améliorer son effectif, notamment en défense. Il rêve notamment de Jules Koundé et il est prêt à mettre le prix pour le Français.

Vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe. Néanmoins, cet accomplissement n'est pas la fin de l'histoire pour les Parisiens. Luis Enrique et sa direction veulent entamer un cycle de domination sur le football européen. Au vu des derniers mois, le onze parisien semble déjà armé pour battre n'importe qui, n'importe quand. Une ou deux retouches au mercato seront nécessaires. Sur le papier, cela ne demande pas beaucoup d'investissements sur le plan financier. Mais, avec le PSG, les limites n'existent jamais.

Une réalité confirmée par la presse catalane et le site Carpetas Blaugranas. Selon ses informations, le Paris Saint-Germain veut recruter Jules Koundé pour améliorer sa défense. Le polyvalent français, défenseur central et latéral droit, a tapé dans l'œil de Luis Enrique. L'Espagnol a convaincu sa direction de faire une énorme offre financière pour arracher l'international tricolore au Barça : 100 millions d'euros.

