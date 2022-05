PSG : 100 ME par an + 300 ME, Mbappé a oublié son rêve

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

D’accord avec le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait finalement opté pour une prolongation au Paris Saint-Germain. Le club francilien serait parvenu à convaincre son attaquant en fin de contrat avec une offre impossible à refuser.

Jusqu’où ira le Paris Saint-Germain pour retenir Kylian Mbappé ? D'après les dernières rumeurs, le club de la capitale n’a pas de limite. La direction semble prête à tous les efforts pour convaincre l’attaquant de prolonger son contrat qui expire le mois prochain. Et si l’on en croit les informations d’Eurosport, les folies du champion de France ont fini par payer. La tendance de ces dernières heures est effectivement favorable au Paris Saint-Germain. Et pour cause, la source relaye des montants gigantesques !

La mère de Mbappé à @KoraPlusEG : « Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image! On attendra maintenant sa décision.. » pic.twitter.com/F3klkfVmBa — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 20, 2022

Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi aurait finalement remporté la partie en proposant à son buteur un salaire annuel net de 100 millions d’euros ! Mais ce n’est pas tout. Nos confrères révèlent également une prime à la signature négociée à 300 millions d’euros ! A ce niveau, le Real Madrid ne peut pas surenchérir et doit constater sa défaite. Le président madrilène Florentino Pérez, à moins d’un improbable revirement de situation, s’avouerait déjà vaincu. Si le scénario se confirme, on peut deviner la frustration du dirigeant espagnol au terme de ce long feuilleton, durant lequel sa Maison Blanche semblait pourtant mieux placée.

Bientôt la fin du suspense

Kylian Mbappé n’a jamais caché son rêve d’évoluer au Real Madrid, ni sa volonté de choisir le meilleur projet sportif sans se soucier de l’aspect financier. Apparemment, la dernière offre du Paris Saint-Germain a changé ses priorités, d’autant que ses supérieurs lui laisseront le contrôle sur la majeure partie de ses droits à l’image, ainsi qu'un droit de regard sur les décisions sportives du club. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce définitive l’ancien Monégasque qui devrait s’exprimer dimanche, au lendemain du match contre Metz lors de la 38e journée de Ligue 1.