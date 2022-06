PSG : 1 million d'euros, Kimpembe exige un vrai salaire parisien !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Capitaine de l'équipe de France contre la Croatie, Presnel Kimpembe a adressé dimanche un message ferme aux dirigeants du PSG. Le défenseur souhaite que son salaire soit à la hauteur de ses coéquipiers parisiens et des réponses sur son avenir sportif.

Hugo Lloris n’étant pas titulaire ce lundi soir en Croatie, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine des Bleus à Presnel Kimpembe, ce qui a valu à ce dernier de faire face à la presse dimanche. Et si le défenseur de 26 ans a évidemment consacré l’essentiel de ses réponses à l’équipe de France, il n’a pas manqué de répondre à une interrogation sur son avenir au Paris Saint-Germain. Lié encore deux saisons avec l'équipe championne de France, le joueur formé au sein du club de la capitale a surpris tout le monde en laissant clairement entendre qu’il voulait rapidement rencontrer ses dirigeants afin de parler de son avenir. « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG. C'est réciproque. J'aurai 27 ans en août et forcément c'est un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », a prévenu Presnel Kimpembe. Pour L’Equipe, ce dernier a surtout l’intention de faire part de ses exigences salariales, et savoir si les dés ne seront pas pipés niveau concurrence.

1 million d'euros par mois, salaire de base au PSG

Midnight in Paris 💫🏆🔁 #LAFORCE

Gracias por todo mi amigo 🫶🏽 pic.twitter.com/zD7fVT1rJI — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) May 22, 2022

Le quotidien sportif affirme en effet que le défenseur du Paris Saint-Germain s’interroge après une saison pleine pour lui. Car la présence confirmée de Sergio Ramos pourrait lui annoncer des jours plus compliqués, le défenseur espagnol semblant en avoir fini avec ses blessures. Autre sujet abordé lors de cette réunion qu’il réclame, son salaire. Dans le vestiaire du PSG, Presnel Kimpembe n’est pas l’un des plus gros salaires, il n’est même pas dans le Top 10 avec tout de même près de 700.000 euros par mois. Et l’international tricolore estime que désormais il mérite de gagner à peu près autant que son coéquipier, Marquinhos, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain empochant, lui, près de 1 million d’euros chaque mois depuis sa dernière prolongation de contrat. Un peu de sportif et beaucoup d’euros, voilà le menu du prochain rendez-vous entre Kimpembe et Luis Campos.