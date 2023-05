Prime XXL et nouveau projet, Mbappé vote PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à vivre une intersaison bouillante. Kylian Mbappé refait parler de lui avant même le début du mercato,

A Paris, les périodes d'accalmie ne durent jamais très longtemps. Le titre est sécurisé en Ligue 1 et les esprits sont donc logiquement tournés vers le prochain mercato estival. Les chantiers seront très nombreux pour Luis Campos. Le conseiller sportif portugais devra surtout rassurer Kylian Mbappé et son clan. Le champion du monde a été déçu par les promesses non-tenues ces derniers mois. Raison pour laquelle selon RMC et L'Equipe, Kylian Mbappé ne validera pas son année supplémentaire en option qui le lierait au PSG jusqu'en 2025. Car l'ancien de l'AS Monaco veut avant tout voir comment se passe le mercato et quels joueurs débarqueront pour évoluer autour de lui. Outre le sportif, la question financière revient aussi sur la table.

Mbappé, le Qatar a un gros problème

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, RMC rappelle aussi que Mbappé s'est récemment montré agacé par le versement de en retard de sa prime en début de saison passée. Qu'il se rassure néanmoins, une nouvelle prime tombera dans ses poches en septembre prochain et sera d'un montant de 90 millions d'euros. Le média précise également, en citant une source proche du dossier, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment concernant le futur de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 serait même « content de la direction que prend le projet parisien ». Il se dit aussi que sa relation avec Luis Campos reste très bonne.

Le PSG va bouger

Mais un problème se pose au Qatar, car si Mbappé ne prolonge pas automatiquement, il sera libre l'été prochain. Chose que veut absolument éviter Doha, surtout que le Real Madrid avance ses pions pour le faire signer. Outre le Real Madrid, Manchester United surveille aussi la situation autour du crack parisien. Mbappé a jusqu'à fin juillet pour valider son option. D'ici-là, on en saura plus sur le mercato et les ambitions parisiennes, mais aussi sur le nom de celui qui sera l'entraîneur du PSG pour la prochaine saison.