Pour Thuram, l'Inter a un plan anti-PSG

Suivi de très près par le Paris Saint-Germain, Marcus Thuram arrive à un carrefour important de sa carrière. Pour éviter de le perdre, l’Inter Milan a prévu un plan anti-PSG.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Marcus Thuram revient avec une grande insistance dans les rumeurs. Le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un attaquant de pointe polyvalent, capable de s’adapter aux exigences tactiques de Luis Enrique tout autant que d’empiler les buts. De nombreux joueurs sont régulièrement cités par les médias, mais celui de l’international français revient encore et toujours. A tel point que la presse italienne était convaincue, jusqu’à la fin du mois de février dernier, qu’il allait dire oui à l’offre parisienne. Finalement, l’actuel leader du championnat de France fait face à un revirement total de situation.

L’Inter veut faire sauter la clause

La situation contractuelle de Marcus Thuram aurait pu ne pas inquiéter l’Inter Milan. L’attaquant français est lié au club intériste jusqu’en juin 2028 donc le leader de Serie A est largement en position de force pour d’éventuelles négociations avec des clubs extérieurs. Toutefois, au moment de sa signature lors de l’été 2023, la direction du club lombard avait inclus une clause libératoire à hauteur de 85 millions d’euros. C’est dans ce contexte que la Gazzetta Dello Sport indique que l’Inter Milan veut tout faire pour le prolonger le plus rapidement possible. Le fait de lui faire signer un nouveau contrat permettrait justement de faire sauter cette fameuse clause et ainsi éviter de voir des cadors européens débarquer avec des offres colossales sans que les dirigeants intéristes puissent y faire quoi que ce soit.

Dans les négociations pour prolonger Marcus Thuram, la direction de l’Inter compte s’appuyer sur une proposition d’augmentation de son salaire pour le convaincre de rester. Le quotidien sportif italien ajoute en ce sens que l’international français pourrait toucher un million d’euros de plus par an. Si tout cela va au bout, le Paris Saint-Germain peut dire adieu à sa piste.