Pour Tchouaméni, le PSG proposait le double !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Transféré au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a privilégié la Maison Blanche alors qu’il disposait d’une offre nettement supérieure. Selon la presse espagnole, le Paris Saint-Germain lui proposait un salaire doublé par rapport à celui négocié avec les Merengue.

Comme toutes les recrues présentées par le président Florentino Pérez, Aurélien Tchouaméni s’est dit amoureux du Real Madrid lors de sa première apparition devant la presse espagnole. « J'avais parlé avec d'autres équipes et quand le Real a frappé à ma porte, je n'ai pas hésité, a expliqué le milieu arrivé en provenance de Monaco. J'ai parlé avec mon club, mon agent pour parvenir à un bon accord pour tout le monde et maintenant je suis heureux d'être ici. »

On pourrait croire à un discours soigneusement préparé et pas forcément honnête. Mais pour le coup, le Français s’est bel et bien jeté sur la proposition du Real Madrid. La preuve avec la précision apportée par Marca. D’après les rumeurs de ces dernières semaines, Aurélien Tchouaméni touchera environ 6 à 7 millions d’euros par an chez les Merengue. Rien à voir avec ce que lui promettait le Paris Saint-Germain. En effet, le champion de France était prêt à lui offrir un salaire annuel net à 12 millions d’euros, révèle le quotidien madrilène.

Mbappé a également échoué

Autant dire que l’international tricolore n’a pas privilégié l’aspect financier. Son attirance pour le Real Madrid était réelle, à tel point que Kylian Mbappé n’a pas réussi à convaincre l’ancien Bordelais pendant le dernier rassemblement de l’équipe de France. « Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j'allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, confiait la recrue du vainqueur de la Ligue des Champions. Il a parfaitement compris et il est content pour moi. » Après le refus de l’attaquant parisien, Aurélien Tchouaméni, lui, sera chaleureusement salué par les supporters madrilènes.