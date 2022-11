Pour Mané, le coup dur se prolonge jusqu’à Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure au péroné, le Sénégalais Sadio Mané ne pourra pas disputer la Coupe du monde 2022. L’attaquant du Bayern Munich a subi une opération qui devrait l’éloigner des terrains pendant près de trois mois. Sa participation au huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain est donc incertaine.

Comme on pouvait le craindre, Sadio Mané a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022. Sa blessure au péroné avait d’abord incité le Sénégal à patienter. Le champion d’Afrique envisageait de commencer la compétition sans l’attaquant du Bayern Munich, avant son éventuel retour plus tard dans le tournoi. Mais le médecin des Lions de la Teranga Manuel Afonso a annoncé la mauvaise nouvelle jeudi en conférence de presse.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

« Depuis la blessure de Sadio Mané, nous avions pris contact avec le Bayern Munich pour avoir les informations en primeur, a confié le médecin. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu’il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit. Et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pour quoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. »

« Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui (jeudi) pour contrôler l'évolution et pour savoir si Sadio Mané pouvait tenir sa place au Mondial, a-t-il poursuivi. Malheureusement l'IRM montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. On se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde. Une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement. »

Mané absent trois mois

Selon le quotidien allemand Bild, Sadio Mané a bien été opéré. Une intervention qui devrait l’éloigner des terrains pendant près de trois mois, soit jusqu’à mi-février. Outre le coup dur pour le Sénégal, c’est aussi une mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich puisque sa recrue estivale pourrait manquer le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 14 février. Si les délais annoncés sont respectés, l’ancien joueur de Liverpool sera revenu d’ici le match retour prévu le 8 mars à l’Allianz Arena.