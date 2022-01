Pogba et les autres, Madar taille la Dream Team du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Discret pendant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain sera sans doute plus actif l’été prochain. On sait par exemple que le club de la capitale souhaite recruter le milieu français Paul Pogba, en fin de contrat à Manchester United. Une piste qui n’emballe pas du tout le consultant Mickaël Madar.

Si le Paris Saint-Germain devait renforcer un secteur de jeu avant lundi soir, ce serait probablement le milieu de terrain. L’actuel leader de Ligue 1 n’a jamais trouvé le réel successeur de Thiago Motta devant la défense. Et ce malgré les arrivées de nombreux renforts dans l’entrejeu. L’autre souci majeur, c’est que les Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou encore Danilo Pereira ne sont pas les plus fins techniquement, ni les plus attirés par le but adverse. Du coup, le Paris Saint-Germain s’est penché sur la piste Tanguy Ndombele ces dernières semaines, tout en travaillant sur le dossier Paul Pogba pour l’été prochain. Mais ces deux hypothèses n’emballent pas du tout Mickaël Madar.

🗨️ Mickaël Madar : "Ça ne vaut pas le coup de faire venir ni Ndombele ni Pogba au PSG (...)" pic.twitter.com/KhnoAqQ3fy — Late Football Club (@LateFootClub) January 28, 2022

« Ça ne vaut pas le coup de faire venir Tanguy Ndombele, et ça ne vaut pas non plus le coup de faire venir Paul Pogba, je suis désolé, a réagi le consultant de Canal+. Non mais il faut arrêter, on ne peut pas tous les faire venir, il faut arrêter ! Ils n'ont qu'à faire venir Cristiano Ronaldo aussi... On prend Cristiano Ronaldo, on prend Paul Pogna, on a Lionel Messi, on garde Kylian Mbappé, on a Neymar, on a Sergio Ramos... On va les mettre où tout ça ? Un coup de communication ? Là d'accord, OK, il faut faire venir Paul Pogba... Mais Paris a besoin d'un joueur d'un tout autre registre que celui de Paul Pogba. Le PSG ne réfléchit pas en termes d'équipe, ça on le dit depuis des mois. » L’ancien Parisien sera ravi d’apprendre que Tanguy Ndombele ne devrait pas venir.