Pochettino viré avant PSG - Real Madrid, le coup de tonnerre

Par Corentin Facy

Comme après chaque match du PSG ou presque, Mauricio Pochettino n’a pas échappé aux critiques à la suite du match nul de Paris contre l’OL.

Bien que privé de plusieurs joueurs capitaux tels que Messi, Di Maria ou encore Neymar, le Paris Saint-Germain a livré une nouvelle prestation très décevante sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon. Les semaines passent, et les critiques continuent de fuser à l’encontre de Mauricio Pochettino. Elles sont même de plus en plus virulentes, l’entraîneur du PSG n’arrivant pas à imprimer sa patte sur le jeu de son équipe. Cela commence à devenir préoccupant, un an après la nomination de l’ancien manager de Tottenham. En interne, la direction du Paris SG songe ainsi de plus en plus fortement à se séparer de Mauricio Pochettino, d’autant que le rêve de l’Emir du Qatar est de faire venir Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain.

Zidane au PSG avant l'affiche face au Real ?

🗣💬 C'est dans la boîte, on le ressortira en temps voulu : @DanielRiolo prédit l'arrivée de Zinédine Zidane comme nouvel entraîneur du PSG en juin 2022 'au plus tard" et n'exclut pas que Kylian Mbappé joue sous ses ordres. pic.twitter.com/xoDB2erEsG — After Foot RMC (@AfterRMC) January 7, 2022

Selon les informations délivrées par Eduardo Inda sur le plateau du Chiringuito, le club parisien a d’ailleurs l’objectif de nommer Zidane à la place de Pochettino avant le choc face au Real Madrid en Ligue des Champions au Parc des Princes le 15 février prochain. « Le PSG veut changer d'entraîneur avant le match contre le Real Madrid. Zidane n'a toujours pas l'intention de revenir sur un banc, mais il subit une forte pression pour s'engager avant le match contre le Real Madrid » a analysé le journaliste espagnol, pour qui il ne fait plus aucun doute que le Paris Saint-Germain souhaite tourner la page de Mauricio Pochettino en faisant venir un coach d’envergure tel que Zinedine Zidane. Une analyse que partagent de plus en plus les supporters du Paris SG, lesquels sont de moins en moins patients avec un entraîneur qu’ils ont pourtant longuement défendu, car celui-ci semblait incarner les valeurs du club en tant qu’ancien capitaine.

Pochettino de plus en plus critiqué

Pochettino ne prend jamais aucun risque, ne tente rien, n’innove rien, n’essaye rien.



Il reste toujours dans son 4-3-3 sans saveur, coûte que coûte, et contre vents et marées.



Vraiment l’impression qu’il prend AUCUN plaisir à être coach du PSG https://t.co/PgqWedtWXK — M|Miotto (@Maxmiotto_) January 9, 2022

Chez les observateurs non plus, la patience n’est plus vraiment de mise avec Mauricio Pochettino. Dans les colonnes du Parisien, Dominique Sévérac s’était par exemple montré très critique avec l’entraîneur du Paris SG au lendemain du match nul du PSG contre l’OL au Groupama Stadium (1-1). « Aucun joueur ne progresse avec Pochettino et sa formation s’est livrée le plus souvent à la perte du ballon aux un-contre-un » a notamment pesté le consultant de La Chaîne L’Equipe, très déçu par la première année de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Souvent annoncé à Manchester United ces dernières semaines, le coach argentin est plus que jamais sur la sellette. Sa dernière chance est peut-être que Zinedine Zidane refuse de prendre en mains le PSG. Ce qui pourrait le sauver jusqu’à la fin de la saison. Au mieux ?