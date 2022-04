Pochettino révèle son plan pour rester au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En raison de ses résultats mitigés, Mauricio Pochettino peut craindre un licenciement après la fin de la saison. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas répondu aux attentes de ses dirigeants. Mais l’Argentin s’estime toujours capable de relancer le projet.

Sauf surprise, Mauricio Pochettino ne résistera pas aux changements prévus par le Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale espère lancer un nouveau cycle, probablement sans l’entraîneur qui vient d’échouer en Ligue des Champions après le fiasco à Madrid. Et qui avait déjà laissé filer d’autres titres comme la Ligue 1 la saison dernière. Il n’empêche que l’Argentin se voit toujours comme l’homme de la situation. Dans un entretien accordé à Europe 1, Mauricio Pochettino a expliqué comment il comptait garder son poste.

« Il me reste une année de contrat, a rappelé le technicien. Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister. Bien sûr, il y a la direction du club qui prend toujours les décisions, qui sont toujours respectables. Ce sont eux qui doivent décider du nouveau projet et, logiquement, moi, en tant qu’entraîneur, je donnerai mon point de vue et je participerai également en expliquant le passé, en expliquant la situation actuelle et ce que pourrait être la situation future. »

L'optimisme de Pochettino

Pas sûr que son discours soit suffisant, ses supérieurs étant intéressés par les profils de Zinédine Zidane et d’Antonio Conte. Ces rumeurs n’ont pourtant pas l’air d’affecter la confiance de Mauricio Pochettino, audacieux jeudi en conférence de presse. « Le pourcentage de chances pour que Kylian Mbappé et moi restions au Paris Saint-Germain ? 100% dans les deux cas. C'est ce que je ressens aujourd'hui, ce que je perçois. Dans le foot, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer », nuançait l’entraîneur parisien, convoité pour un retour à Tottenham en cas de départ d’Antonio Conte.