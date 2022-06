Pochettino ne laissera pas une miette au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt licencié par le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino négocie actuellement ses indemnités. Le coach argentin réclame l’intégralité des salaires prévus pour lui et son staff technique. Mais de son côté, le club de la capitale tente de fixer un montant inférieur.

Tout est prêt pour la venue de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Le champion de France s’est entendu avec son futur entraîneur qui signera un contrat de deux années, plus une en option. Il existe également un accord avec l’OGC Nice pour le libérer de son bail. Mais avant d’installer officiellement le Français sur son banc, le club francilien doit définitivement se séparer de Mauricio Pochettino. L’Argentin a été prévenu qu’il ne serait plus le coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine et négocie actuellement ses indemnités de licenciement.

On a viré cet homme à coup de pompes dans le cul pour envoyer des dizaines de Millions sur Pochettino et Galtier mdrrr pic.twitter.com/uR2Itxy0E0 — Eridan (@eridan75) June 20, 2022

Le problème, c’est que l’actuel coach parisien n’a pas encore trouvé un terrain d’entente avec ses dirigeants. L’ancien manager de Tottenham, lié au pensionnaire du Parc des Princes jusqu’en 2023, réclame l’intégralité des salaires prévus pour lui et son staff technique. Soit un montant estimé à 15 millions d’euros, dont environ 3 millions d’euros qui reviendraient à ses adjoints Jesus Pérez et Miguel D’Agostino, à l’entraîneur des gardiens Toni Jimenez et à son fils Sebastiano qui travaille en tant que préparateur physique. Mais de son côté, le Paris Saint-Germain souhaite négocier cette somme à la baisse, nous apprend le site de Goal.

Le PSG n'a plus le temps

Il faut dire que la direction va déjà verser près de 10 millions d’euros à l’OGC Nice pour les deux années de contrat de Christophe Galtier. Le changement d’entraîneur pourrait donc coûter très cher, même si l’on connaît évidemment les capacités financières des Qataris. En tout cas, malgré le désaccord, les discussions se déroulent sans tension et ne devraient plus tarder à aboutir. Le Paris Saint-Germain a fixé sa reprise de l’entraînement le 4 juillet, ce qui implique qu’un accord devra être trouvé assez rapidement.