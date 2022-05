Plus jamais ça, Donnarumma prévient le PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Suite à une première saison délicate dans la cage du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma entend bien montrer de quoi il est capable… mais sans Keylor Navas dans les pattes.

Le club de la capitale française a le don pour se poser des problèmes avec ses gardiens de but. Après avoir eu des soucis avec Areola, Trapp ou Buffon, le PSG semblait avoir misé sur le bon cheval avec Keylor Navas, titulaire indiscutable au cours des dernières saisons. Mais avec l’arrivée libre de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, les cartes ont été rebattues et les deux portiers ont partagé le temps de jeu. Une alternance qui n’a bénéficié à aucun gardien sachant qu’ils ont tous les deux vécu une saison compliquée… L’Italien en tête, lui qui a notamment pris l’eau sur la pelouse du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en mars dernier. Une prestation qu’il ne veut pas reproduire la saison prochaine, et c’est donc pour cette raison qu’il souhaite être le numéro un du PSG pour récupérer la confiance qui était la sienne après la victoire de son Italie à l’Euro 2020.

« Je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club »

#Donnarumma on ne peut plus clair à l'AFP : "J'ai un très bon rapport avec #Navas, nous comprenons la situation (...) Une autre saison comme ça ? Non, je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix"https://t.co/vaSd0TjNiL — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 12, 2022

« Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça la saison prochaine, parce que je pense que le club fera des choix. J'ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l'avons bien gérée, avec tout le groupe et surtout entre nous deux. Je sais que je peux faire plus, je n'ai pas joué tant de matchs, la moitié, seulement, cela n'a pas été facile. Dans les conditions que j'ai connues, je n'ai pas pu donner le maximum, mais je suis convaincu que je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club », a lancé, sur le site de l’AFP, Donnarumma, qui met donc un coup de pression sur ses dirigeants. Pour ne pas revivre une telle saison avec ses gardiens, le PSG devra donc faire un choix. Et la balance devrait basculer en la faveur de l’Italien, sous contrat jusqu’en 2026, alors que Navas arrive plus en fin de carrière malgré un bail de deux années…