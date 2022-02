Nicolas Anelka met le feu au mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba est une cible du PSG au mercato.

Désireux de renforcer son milieu de terrain et si possible à moindre coût, le Paris Saint-Germain a activé il y a plusieurs mois déjà une piste de luxe. En effet, le club de la capitale cible Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United en juin prochain et qui n’a pas encore pris la décision de prolonger ou de partir gratuitement. Il y a six mois, en plein mercato estival, le PSG avait déjà manifesté son intérêt auprès de Manchester United pour le transfert de Paul Pogba. A l’époque, le champion du monde français était ouvert à un transfert à Paris mais les Red Devils avaient fermé la porte à un départ de Paul Pogba. Qu’en sera-t-il cet été ? A en croire Nicolas Anelka, qui a lâché un petit scoop sur l’antenne de RMC, « La Pioche » ne dirait pas non à une proposition du PSG en juin 2022…

Pogba ouvert à une signature au PSG

« S'il veut venir à Paris ? J'ai discuté de ça il y a six mois avec lui et il ne serait pas contre de venir au PSG. S'il vient, on oubliera toutes ses blessures et on verra que c'est un top joueur » a estimé Nicolas Anelka, ancien joueur de Chelsea, du Real Madrid ou encore du PSG, avant de poursuivre au sujet de Paul Pogba. « Je pense que le PSG, ce serait super bien pour lui. Certains disent que ce ne serait pas bien pour Paris, car il est soi-disant souvent blessé. Mais je pense que ses blessures sont dues à sa vie à Manchester, car il n'est psychologiquement pas bien » a-t-il conclu, intimement convaincu qu’un transfert de Paul Pogba au Paris Saint-Germain profiterait à la fois au champion du monde 2018 ainsi qu’au club de la capitale française. Bon nombre de supporters du PSG sont en tout cas favorables à la venue de Pogba à Paris malgré les incertitudes autour de la forme du Français.