Paris ‍: Mourinho sera l'entraîneur il l'assure à 100%

Christophe Galtier n'a pas voulu s'exprimer sur son avenir au Paris Saint-Germain avant le match à Strasbourg, mais l'avenir du technicien français ne s'inscrit probablement plus dans la capitale. José Mourinho est cité pour le remplacer.

Le PSG n'a besoin de ne prendre qu'un point ce samedi soir à la Meinau afin de s'assurer d'un onzième titre historique de Champion de France. Mais cela ne suffira pas à sauver la place d'un Christophe Galtier qui sort lessivé d'une saison éprouvante. Pour lui succéder, les noms se multiplient, puisque ces dernières 24 heures, et tandis que la piste Zinedine Zidane s'efface, la cote de Luis Enrique a grimpé en flèche. Libre depuis la fin du Mondial 2022, où il menait l'équipe d'Espagne, l'ancien coach du FC Barcelone est cité comme l'un des chouchous de Nasser Al-Khelaifi. Mais cela ressemble à un leurre et certains insiders restent droits dans leurs bottes concernant ce sujet.

C'est notamment le cas de Détective PSG qui depuis des semaines répète que José Mourinho a déjà donné son accord à Luis Campos et au Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier. Présent vendredi soir sur un space, l'insider a confirmé que l'actuel coach de l'AS Rome allait arriver une fois la saison terminée et que ce choix était définitif. Ne laissant la place au moindre doute, il réfute la piste Enrique, tout comme il le faisait, visiblement à juste titre, pour celle qui menait à Zidane il y a encore quelques jours. En Italie, on confirme que Luis Enrique est plus proche de Naples que du Paris Saint-Germain, et le Corriere dello Sport ajout que José Mourinho n'annoncera sa décision une fois que son équipe aura disputé la finale de l'Europa League le 31 mai prochain contre Séville.

Mourinho dans l'histoire de Rome avant celle de Paris

S'il gagnait ce trophée, José Mourinho deviendrait alors l'entraîneur le plus titré sur la scène européenne, un an après avoir été le premier à gagner la totalité des coupes continentales (Ligue des champions, Europa League, Europa League Conférence). Une belle façon de tourner la page avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, avec qui il reste encore à négocier le paiement de l'indemnité de départ de la Roma, le Special One ayant encore un an de contrat avec le club italien. Mais comme cela a été le cas avec l'OGC la saison passée, et même si cela avait demandé un peu de temps, on peut faire confiance à Nasser Al-Khelaifi pour boucler l'opération sans trop traîner en échange de quelques millions d'euros. A 60 ans, José Mourinho va probablement découvrir la Ligue 1, lui qui a déjà régné sur le Portugal, la Premier League, la Liga et la Serie A.