Paris : Lionel Messi met le feu à Pigalle !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi l'avait probablement bien compris depuis qu'il avait enflammé à Paris le jour de sa signature au PSG, la capitale française est en extase devant lui. La Pulga l'a encore constaté vendredi à Pigalle.

Pigalle est l’un des quartiers les plus chauds de la capitale, et vendredi soir, la température est montée d’un cran peu avant minuit. Car visiblement des supporters du Paris Saint-Germain avaient été informés que plusieurs footballeurs avaient fait le déplacement jusqu’à la Cigale afin d’assister au concert de Camilo. L’auteur-compositeur-interprète et producteur colombien, considéré comme l’un des plus grands représentants de la nouvelle pop, donnait là son premier concert à Paris. Et dans le public, il y avait Angel Di Maria, Leandro Paredes…et Lionel Messi.

Messi, Di María, Paredes y Keylor Navas disfrutaron en Pigalle del show de Camilo: Leo revolucionó todo y los fanáticos se volvieron locos. 👏👏 pic.twitter.com/ed1A9zuA7t — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2021

Le sextuple Ballon d’Or accompagnait ses deux compatriotes argentins du PSG et cela a provoqué un très gros attroupement à la sortie de la salle de spectacle située en plein Pigalle. Informée la présence de très nombreux supporters à la sorte, un service de sécurité discret s’est mis en place et a permis aux joueurs du Paris Saint-Germain, et surtout à Lionel Messi, de pouvoir repartir chez eux relativement tranquillement. C'est désormais clair, l'ancien joueur du FC Barcelone s'est déjà bien intégré à la vie parisienne.