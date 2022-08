Paredes largué à tout prix, le PSG craque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable au PSG, Leandro Paredes est dans le viseur de la Juventus Turin, qui peine toutefois à satisfaire les exigences parisiennes.

Très actif sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a déjà recruté Vitinha et Renato Sanches, en attendant Fabian Ruiz au milieu de terrain. Des recrues qui ont déclassé certains joueurs à l’instar de Gueye et de Paredes, dont les départs sont ardemment souhaités au PSG. Le Sénégalais négocie toujours son retour à Everton tandis que l’Argentin est proche d’un retour en Italie. La Juventus Turin est très intéressée par le profil de Leandro Paredes mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé entre la Vieille Dame et le PSG, qui exigeait un transfert pour se séparer de Leandro Paredes. Voyant que cette offre de transfert ne tombe pas sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi, le Paris SG va faire une concession afin de faciliter le départ de son indésirable selon Sky Italia.

Paredes finalement prêté par le PSG ?

Le média affirme que le Paris Saint-Germain a ouvert -pour la première fois- la porte à un prêt avec option d’achat de Leandro Paredes. Une concession qui va considérablement faire avancer le dossier puisque la Juventus Turin, qui a déjà pas mal dépensé depuis le début du mercato estival, n’était pas enclin à formuler une proposition de transfert. Un prêt avec option d’achat est davantage dans les cordes de la Juventus Turin et cela a de grandes chances de débloquer le dossier. Il faut dire que de son côté, Leandro Paredes est d’accord avec la Juve depuis plusieurs jours d’un point de vue contractuel et salarial. Des discussions sont encore en cours entre le club italien et le Paris Saint-Germain afin de régler les derniers détails de ce prêt et notamment le montant de l’option d’achat mais à priori, tous les feux sont maintenant au vert pour que Leandro Paredes évolue au côté d’Angel Di Maria à la Juventus cette saison.