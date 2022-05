Paredes amoureux du Real Madrid, colère au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Interrogé sur son avenir après le PSG, Leandro Paredes a évoqué son amour pour deux clubs, Boca Juniors et le Real Madrid. Des déclarations qui ont provoqué un certain malaise chez son entraîneur, Mauricio Pochettino.

En mai, fait ce qu'il te plaît selon le dicton. Leandro Paredes a bien compris le message et s'est décidé à livrer une déclaration d'amour pour deux clubs. C'était lors d'une interview pour le média argentin TyC Sports à propos notamment de l'avenir du milieu du PSG. « Un club pour lequel j'aimerais jouer ? Le Real Madrid. Tous les joueurs rêvent de porter ce maillot, c’est un club très important. Mais j’ai beaucoup de respect pour le PSG et je suis très heureux ici. […] J’adorerais retourner à Boca un jour. Dès que je suis parti, j’ai dit que j’aimerais y retourner. J’ai un contrat au PSG, et quoi qu’il arrive, ça viendra. Il faut vivre sereinement », a t-il déclaré.

Pochettino gêné par les déclarations de Paredes

Un message qui a un écho particulier pour l'Argentin. En effet, ce dernier, sous contrat jusqu'en 2023, a été mis sur la liste des partants pour le prochain mercato estival par le PSG. En théorie, rien de choquant, ni de honteux dans ses propos. Néanmoins, son entraîneur Mauricio Pochettino a semblé gêné et a essayé d'esquiver le sujet en conférence de presse, en particulier le passage sur le Real Madrid.

💣💥 "ME GUSTARÍA JUGAR EN REAL MADRID" 💥💣



Bombazo de Leo Paredes en el VERSUS: "Todo jugador sueña con vestir esa camiseta, pero tengo mucho respeto con el PSG y estoy más que feliz acá", le dijo a @matipelliccioni. pic.twitter.com/lM3LKNMsnI — TyC Sports (@TyCSports) May 6, 2022

« Je n’ai pas entendu parler de ça, je ne sais pas ce qu’il a dit, chacun a le droit de s’exprimer et il a le droit de dire ce qu’il a dit mais je n’ai pas entendu », s'est exprimé le technicien argentin. Une crispation symbolique des tensions que peuvent engendrer les envies des joueurs au détriment d'une institution PSG parfois fragilisée. Toutefois, les dirigeants parisiens se feront un plaisir d'accueillir une offre madrilène pour Paredes, à un montant adéquat bien entendu.