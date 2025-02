Ousmane Dembélé marque l'histoire du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un triplé contre Stuttgart en Ligue des Champions mercredi soir, Ousmane Dembélé a encore marqué ce samedi face à Brest. L’international français a ouvert le score en faveur du Paris Saint-Germain en Bretagne. Dans une forme étincelante, l’ancien attaquant du Barça devient le premier joueur de l’histoire à avoir marqué lors des six premiers matchs officiels du PSG lors d’une année civile. Une statistique que l’on n’aurait jamais pensé attribuer à Ousmane Dembélé, lequel est bel et bien en train de devenir un buteur hors-pair depuis quelques temps pour le plus grand bonheur de Luis Enrique et des supporters parisiens.