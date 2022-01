Ousmane Dembélé au PSG sous 24 heures ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Placardisé par Xavi du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé va très probablement poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Dès cette deuxième partie de saison ? Leonardo va en tout cas tenter de faire venir l’attaquant français avant la fermeture du marché des transferts de janvier.

Le club de la capitale française est-il déjà en train de préparer l’après-Kylian Mbappé ? La question peut se poser, puisque ce dimanche soir, Foot Mercato annonce que le PSG est tout proche de faire signer Ousmane Dembélé. En quête d’un élément offensif plus jeune que Messi et Neymar afin de rafraîchir sa ligne d’attaque, Paris aurait donc trouvé son bonheur avec Dembouz. Leonardo a effectivement « obtenu un accord verbal de l'international tricolore de 24 ans et de son entourage pour venir dans la capitale ». Reste à savoir si un terrain d’entente entre le PSG et le Barça, deux clubs qui se détestent depuis les épisodes sur le terrain et en dehors avec Neymar et Messi, pourra être trouvé avant lundi minuit, date de la fermeture du marché des transferts. Quoi qu’il en soit, le PSG « s'active pour tenter de trouver un accord avec Barcelone dès cet hiver ».

En cas d’échec, l’ancien attaquant de Rennes devrait rejoindre le PSG libre en juillet prochain. Mais au final, vu la situation actuelle, tout le monde gagnerait à valider ce deal dès cet hiver. Pour le PSG, ce recrutement de Dembélé serait un énorme coup, alors que le Barça pourrait récupérer un petit chèque au passage au lieu de perdre son ailier de manière gratuite dans six mois. Et concernant Dembouz, ce nouveau départ serait une bonne nouvelle également, puisqu’il est actuellement mis de côté par Xavi au Camp Nou. Car il a refusé de prolonger son contrat au cours des dernières semaines, alors que le FCB lui proposait 14 millions d’euros net par saison. Malgré son amour pour Barcelone, le champion du monde 2018 devrait donc quitter le Barça par la petite porte. Mais sûrement avec le bail qu’il désirait, à savoir un salaire de 20 ME net. Ce que le PSG n’aura pas de mal à lui offrir, surtout si Mbappé venait à partir au Real Madrid l’été prochain…