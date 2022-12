Ousmane Dembélé au PSG, les planètes s'alignent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire avec les Bleus durant la Coupe du monde, Ousmane Dembélé captive toujours le PSG au mercato.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain était très intéressé par Ousmane Dembélé, lequel était en fin de contrat avec le FC Barcelone. Manque de chance pour le club parisien, l’attaquant de l’Equipe de France a finalement prolongé son contrat en faveur du club blaugrana. Cela étant, le PSG est toujours fasciné par le profil d’Ousmane Dembélé affirme El Nacional. Il faut dire que le natif de Vernon n’avait prolongé son contrat avec Barcelone que jusqu’en juin 2024, ce qui rend sa situation toujours instable et qui attire logiquement la convoitise du Paris Saint-Germain. Luis Campos et Christophe Galtier apprécient le profil de l’ancien virtuose du Borussia Dortmund et verraient d’un bon œil son transfert au PSG afin de combler un éventuel départ de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé, par exemple.

Ousmane Dembélé disponible pour seulement 50 ME

Le média espagnol rappelle par ailleurs qu’Ousmane Dembélé dispose d’une clause libératoire à seulement 50 millions d’euros dans son nouveau contrat avec le FC Barcelone, ce qui en fait une cible idéale pour le Paris Saint-Germain. Séduit par les performances de Dembélé sous ses yeux au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi est lui aussi favorable à un transfert de l’ailier droit de l’Equipe de France. A vrai dire, tous les feux semblent au vert car selon le média ibérique, Ousmane Dembélé voit lui aussi d’un bon œil un transfert au Paris Saint-Germain, où il jouerait avec certains de ses amis de l’Equipe de France dont Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe par exemple. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone parviendra à contre-attaquer avec une nouvelle prolongation de contrat ou si malgré la bonne entente entre Dembélé et Xavi, l’heure du départ a enfin sonné pour l’attaquant français. Quoi qu’il en soit, le PSG ne veut pas rater l’occasion de recruter un tel joueur à un prix cassé, d’autant plus que Dembélé n’est plus le même joueur qu’il y a quelques années avec une hygiène de vie bien différente et un professionnalisme à toute épreuve désormais.