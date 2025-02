Osimhen, Kolo Muani et le PSG, ce deal XXL est prêt

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, Randal Kolo Muani rejoignait la Juve en prêt depuis le PSG. La Vieille Dame apprécie beaucoup le profil du vice-champion du monde tricolore.

Randal Kolo Muani n'a jamais vraiment trouvé sa place au PSG. Luis Enrique attendait plus de lui et a fini par lui indiquer la sortie. L'ancien du FC Nantes reste un joueur de grand talent et n'a pas mis longtemps pour rebondir. La Juve lui a fait une belle proposition et son départ arrangeait le club de la capitale. Les Piémontais ont récupéré Randal Kolo Muani en prêt payant sec, tout en réglant le salaire du Parisien. S'il est à la Juve depuis peu, RKM semble déjà mettre tout le monde d'accord en Italie. A tel point que les Bianconeri veulent le garder plus longtemps que prévu.

Kolo Muani, la Juve a un plan clair en tête

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juve est en effet déterminée à garder Kolo Muani à l'issue de la saison. Le club transalpin compte prochainement négocier avec le PSG pour acter un second prêt, cette fois-ci assorti d'une option achat. Cela pourrait permettre à la Juve d'éviter une grosse dépense pour recruter un attaquant, même si les Piémontais adorent le profil de Victor Osimhen. Un profil qui plait aussi au PSG, qui pourrait revenir à la charge pour le Nigérian, alors que la clause de l'ancien Lillois est fixée à 75 millions d'euros pour les clubs étrangers. Si l'international français venait à rester un an de plus à la Juventus tandis que l'ancien lillois s'engageait à Paris, alors tout le monde pourrait se serrer la main.

Randal Kolo Muani est vu, pour les Turinois, comme l'attaquant titulaire en cette seconde partie de saison, devant Dusan Vlahovic. Une belle preuve de considération. Ce dimanche, la Juve reçoit Empoli. Une nouvelle occasion de se montrer et de faire gagner la Vieille Dame, bien moribonde depuis quelques semaines.