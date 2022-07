OM, PSG… Zidane se fait même harceler en Suisse

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Toujours sans club en attendant éventuellement le poste de sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane continue pourtant à se faire harceler à propos de l’OM et du PSG.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid durant l’été 2021, Zinédine Zidane n’a pas encore retrouvé un banc de touche. Pourtant, ces dernières semaines, il a été annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Voulu par les investisseurs qataris, ZZ n’a finalement pas posé ses valises au Parc des Princes, où Christophe Galtier a remporté le gros lot en succédant à Mauricio Pochettino. Un choix que Zidane assume, vu qu’il ne voulait pas prendre les rênes du PSG en tant que Marseillais. Mais aussi et surtout parce qu’il attend sagement son tour pour prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Malgré cette décision claire, la légende du football français continue pourtant à recevoir des petits coups de pression de la part de ses fans. C’est en tout cas ce qu’il a raconté lors de son passage à Crans-Montana, en Suisse, lors d’un stage de Foot Lab.

L’ex-no 10 des Bleus était mercredi à Crans-Montana, le temps d’une visite lors d’un stage de Foot Lab. Les gamins et les adolescents présents s’en souviendront. https://t.co/d9rTkBy6ZN — 20 minutes (@20minutesOnline) July 20, 2022

« C’est marrant, chacun à son truc à dire »

« C’est toujours intéressant de voir des enfants taper dans un ballon, parce que ça nous ramène à quand on était petit, avec les copains, qu’on voulait juste prendre du plaisir à jouer au foot. Je tombe un peu de nulle part, mais ça me fait plaisir de venir voir les enfants, les entraîneurs et Patrick. Le but de ma visite, le message, c’est de dire merci et bravo aux entraîneurs pour ce qu’ils font, de continuer à le faire parce que c’est bien. C’est marrant, chacun à son truc à dire. “Signe à Paris, signe à Marseille, on peut jouer ensemble, tu peux venir manger chez moi”… (large sourire). C’est drôle, il y a de tout. C’est juste simple, sincère. Et moi, je n’ai pas d’autre conseil à leur donner, à part prendre du plaisir et écouter les éducateurs… un petit peu. C’est la liberté, amusez-vous les enfants ! », a lancé, sur le site 20 Minutes, l’ancien coach du Real, qui reste donc au coeur du football, même pendant les vacances.