OL-PSG : Leonardo répond à une accusation gênante d’Aulas

Dans : PSG.

Présent mardi après-midi en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a évoqué le report du match de Ligue des Champions féminine entre le PSG et l’OL.

Après la victoire lyonnaise au match aller au Parc des Princes (1-0), le second acte était prévu ce mercredi à Lyon. Mais le report de la rencontre a été acté par l’UEFA après une demande de l’Olympique Lyonnais, qui dénombre plusieurs cas de coronavirus dans son effectif. Jean-Michel Aulas a évoqué le sujet devant les médias. « On va refaire un certain nombre de tests. L'effectif a été touché après le match contre Paris. Amel Majri est devenue positive après ce match. On ne sait pas si cela a participé, mais cela s’est produit après le match. On a eu quatre autres filles positives le lendemain, dont Griedge Mbock, qui n’était pas avec les autres filles. On a six ou peut-être sept cas positifs ». Le boss de l’OL a-t-il sous-entendu que les joueuses de Lyon ont été contaminés par celles du PSG ?

La réponse de Leonardo à Aulas

Joint par RMC, le directeur sportif parisien Leonardo a riposté. « Je ne sais pas si le président Aulas a sous-entendu ou possiblement soulevé l’idée que les joueuses de l’OL puissent avoir été contaminées par la Covid durant notre match de Ligue des champions. Je n’ai pas trop saisi ses propos. Pour autant, afin d’éviter toute incompréhension, je tenais juste à signaler que notre protocole sanitaire est à la pointe. Je rappelle que nous faisons des tests quasi quotidiens pour l’ensemble de notre effectif. Enfin, je tenais à dire que toutes nos joueuses ont été testées ce lundi et sont négatives ce mardi » a lancé le directeur sportif du PSG, qui ose espérer que Jean-Michel Aulas n’a pas remis en question le sérieux du Paris Saint-Germain en matière de protocole sanitaire.