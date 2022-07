Officiel : Nordi Mukiele signe au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris SG tient sa troisième recrue de l’été. Après Vitinha et Hugo Ekitike, le club de la capitale se renforce en défense avec l’arrivée de Nordi Mukiele, officialisée ce mardi après-midi.

Le défenseur droit de Leipzig a terminé sa visite médicale ce mardi matin, et il s’est ensuite rendu au siège du PSG pour y signer son contrat. Ce sera un engagement sur les cinq prochaines saisons, sous la forme d’un transfert définitif et non d’un prêt selon les dernières informations. Le transfert peut se monter à 15 millions d’euros, en raison des 4 ME de bonus éventuels qui s’ajoutent aux 11 ME d’indemnités, même si les précisions financières divergent selon les sources. Mukiele arrive donc officiellement comme doublure d’Achraf Hakimi au poste de piston droit, mais Christophe Galtier, qui a étudié son profil en compagnie de Luis Campos, n’exclut pas de le solliciter comme défenseur axe droit dans une charnière à trois centraux.

« Jouer dans sa ville c’est forcément un rêve. J’ai grandi en région parisienne, à Montreuil plus précisément, donc jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi, pour mes amis et pour ma famille. Et je suis très content d’avoir pu travailler dur et de pouvoir être ici aujourd’hui. Quand j’ai su que Paris était intéressé par moi et qu’ils voulaient que je vienne ici, j’ai forcément réfléchi parce que c’est très important. C’est une très grande étape dans ma carrière, ce n’est pas un choix à prendre à la légère. Mais je pense et je suis sûr que j’ai fait le bon choix », a expliqué le nouveau défenseur du PSG.