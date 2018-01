Officiel : Lucas Moura quitte le PSG et signe à Tottenham jusqu'en 2023

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Dans un communiqué simultané, le Paris Saint-Germain et Tottenham ont confirmé le transfert de Lucas Moura du PSG vers les Spurs. Le joueur brésilien s'est engagé jusqu'en 2023 avec la formation londonienne pour un montant qui n'a pas été précisé.

« L’attaquant de 25 ans s’est engagé avec le club anglais dans le cadre d’un transfert définitif. Arrivé au Club le 1er janvier 2013, Lucas Rodrigues Moura da Silva a contribué à la progression du Paris Saint-Germain sur les scènes nationale et internationale, participant à la conquête des nombreux trophées conquis par les Rouge et Bleu depuis 2013. Toutes compétitions confondues, Lucas aura porté à 229 reprises le maillot rouge et bleu, inscrivant 46 buts et délivrant 50 passes décisives. Il apparaît comme le Brésilien ayant disputé le plus grand nombre de rencontres avec le Paris Saint-Germain, quelques unités devant le capitaine Thiago Silva (225 matches). Au fil de ses cinq années au Club, l’international brésilien (34 sélections, 4 buts) est devenu l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du Club du haut de 4 titres de champion de France (2013, 2014, 2015, 2016), 3 Coupes de France (2015, 2016, 2017), 4 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017) et 4 Trophées des champions (2013, 2014, 2015, 2016), sans oublier une Coupe des Confédérations avec l’équipe du Brésil, en 2013. Le Paris Saint-Germain remercie Lucas pour son grand professionnalisme ainsi que pour son état d’esprit au sein du groupe et auprès du public », indique le PSG.

De son côté, Tottenham a précisé que Lucas Moura avait signé pour cinq ans et que chez les Spurs il allait porter le numéro 27. A Londres, Lucas va retrouver Serge Aurier, qui a quitté lui aussi le PSG pour Tottenham la saison passée.