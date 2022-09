Officiel : Le PSG renvoie Gueye à Everton

Absent des plans de l’entraîneur Christophe Galtier, Idrissa Gueye quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a officialisé le transfert du milieu de terrain à Everton, sa précédente formation. A noter que le Sénégalais s’est engagé avec les Toffees jusqu’en 2024 dans le cadre d’un transfert estimé à 10 millions d’euros.

✍️ | Idrissa Gana Gueye has rejoined from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee, signing a two-year contract until the end of June 2024.