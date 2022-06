Nkunku n'a pas oublié le PSG, le Qatar est prévenu

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Christopher Nkunku a réalisé un saison époustouflante sous les couleurs du RB Leipzig. Elu meilleur joueur de Bundesliga, l'international français est très courtisé sur le marché des transferts.

En 2019, le PSG laissait partir Christopher Nkunku à Leipzig pour près de 15 millions d'euros. Une belle affaire jugée à l'époque pour le club de la capitale, désireux de dégager des liquidités. Mais voilà, Nkunku a depuis pris son envol et affiche une forme incroyable en Bundesliga. La saison passée, le joueur formé au PSG aura planté 35 buts en 51 matchs disputés toutes compétitions confondues. Un bilan XXL qui fait de Nkunku l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Forcément, les exploits du joueur de 24 ans attire la curiosité de nombre d'équipes. Notamment du PSG, qui réfléchit à la possibilité de le récupérer. Mais Leipzig ne fera aucun cadeau à son ancien club et veut même garder le plus longtemps possible Nkunku.

Nkunku ouvre encore la porte au PSG

Nkunku fait partie des joueurs les plus cotés actuellement sur le marché des transferts. En fin de contrat en 2024 avec Leipzig, le natif de Lagny-sur-Marne est estimé à 65 millions d'euros. Selon les informations de Bild, les dirigeants de Leipzig en veulent même 75 millions d'euros, surtout depuis le nouveau statut d'international français du joueur. De quoi refroidir la direction du PSG de passer à l'action cet été pour Christopher Nkunku ? En tout cas, le principal intéressé ne ferme pas la porte à son club formateur, désireux de franciser son effectif depuis l'arrivée de Luis Campos. Interrogé par Téléfoot sur la possibilité de revenir au PSG cet été, Nkunku a indiqué : « Il faudra bien réfléchir et prendre la bonne décision. La Coupe du Monde arrive vite et se sera forcément un paramètre à prendre en compte. Un retour au PSG ? Comme j’ai déjà pu le dire, il faudra bien réfléchir tout simplement ». Une sortie avec un visage flatté pour Nkunku qui ne devrait pas échapper au PSG. Reste à savoir si l'attaquant fera partie des priorités du club de la capitale.