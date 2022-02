Nike Jordan présente le 4e maillot du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans le cadre de son contrat très productif avec le Paris Saint-Germain, Jordan Brand, et Nike ont présenté le 4e maillot du PSG pour la saison 2021-2022.

« Neuf mois après avoir dévoilé pour la première fois le maillot home du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand s’associent de nouveau autour du 4ème maillot et de sa collection Training et Lifestyle pour la saison 21-22. Ce maillot blanc, qui sera porté par l’équipe masculine et féminine lors de la seconde partie de la saison, fait référence aux célèbres uniformes de l’équipe mythique de basketball de Chicago et poursuit ainsi la tradition de cette collaboration pionnière qui lie le Paris Saint-Germain et la marque Jordan depuis plus de quatre ans. Le short de football intègre le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allie l’identité du club aux codes iconiques du basketball et ceux de la street culture. Un rapprochement stylistique entre deux des disciplines phares du sport dans le monde, le football et le basketball, s’opère dans l’ensemble des pièces proposées. Un partenariat audacieux qui a déjà donné lieu à des réalisations fructueuses et surprenantes. Aujourd’hui encore le Paris Saint-Germain et Jordan Brand proposent une collection complète, comprenant, en plus du 4ème maillot, une gamme de produits pour enfants, femmes et hommes, dont une Air Jordan 1 Mid », indique le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Ce maillot est déjà en vente sur le site du PSG, et il faudra débourser 106 euros pour se l'offrir.