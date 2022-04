Neymar viré du PSG cet été pour calmer les Ultras ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au contraire de Lionel Messi, qui va bien rester, Neymar pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival.

En parallèle du dossier Kylian Mbappé, que le Paris Saint-Germain tente toujours de prolonger, le club de la capitale va devoir gérer dans les prochaines semaines le cas Neymar. De retour en timide forme, l’international brésilien ne sera néanmoins pas retenu par le PSG en cas d’offre lors du mercato estival. Il faut dire que Neymar incarne auprès des supporters ce qui ne va pas au club, à savoir un manque de professionnalisme évident et une starification devenue insupportable pour les Ultras, qui ont boudé le Parc des Princes pour fêter le titre de champion de France samedi soir après le match nul contre Lens (1-1). Sur l’antenne de RMC, le journaliste Florent Gautreau a conseillé le PSG dans l’optique du mercato et pour lui, il est clair que Paris doit faire partir Neymar, quitte à payer pour cela. Il s’agirait d’un message très fort envoyé aux supporters de la part de la direction, qui ferait un joli pas en faveur d’une réconciliation.

Neymar vers un départ du PSG ?

🗣💬 @DanielRiolo : "La solution numéro un pour le PSG c'est de se séparer de Neymar au plus vite." #RMClive pic.twitter.com/7gJeRabvkK — After Foot RMC (@AfterRMC) April 25, 2022

« Il y a quelque chose qui pourrait mettre tout le monde d’accord au PSG sauf les footix, c’est le cas Neymar. Ce dossier est emblématique pour l’avenir de Paris. La direction peut marquer un coup fort et renverser la table en termes de communication vis-à-vis des supporters en se séparant de Neymar. En trouvant une solution pour faire partir Neymar et en expliquant pourquoi et en communiquant sur ça, tu peux tout renverser par exemple si à Doha, ils comprenaient qu’il y avait des problèmes liés à Neymar et aux supporters. Un nouveau directeur sportif pourrait porter ce message-là en confortant Messi mais en faisant partir Neymar, en disant aux supporters que le PSG a compris leur mécontentement. Neymar n’est plus un joueur de foot... Il a parlé d’arrêter le Brésil, d’aller en MLS, ce n’est plus un joueur de foot ! Ils doivent sortir le carnet de chèques s’il le faut pour faire partir Neymar mais ils doivent réussir à le faire partir » a analysé le consultant de l’After Foot, convaincu que le départ de Neymar pourrait contribuer à rabibocher les Ultras du PSG et le club parisien cet été. Le pari se tente, reste maintenant à voir si la direction francilienne s’y risquera.