Neymar quitte le Brésil, c'est la fête au PSG !

La sortie de Neymar lors d'un documentaire qui lui est consacré provoque de très nombreuses réactions, et notamment au Paris Saint-Germain.

Réalisé il y a plusieurs mois, puisque Neymar n’avait pas encore prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain lorsque DAZN a interviewé la star brésilienne, le documentaire consacré au joueur du PSG fait du bruit. Il est vrai qu’en confiant son spleen, et la possibilité très sérieuse qu’il mette fin à sa carrière internationale après le Mondial 2022 dans un an au Qatar, Neymar a mis en alerte le Brésil où l’on cherche toujours la prochaine star de la Seleçao sans qu’on puisse croire qu’elle apparaîtra dans les prochaines années. Au cœur de toutes les attentions dans son pays, et cela depuis plus de 15 ans, l’attaquant commence à craquer.

Tandis que le Brésil s’interroge sur la suite de la carrière de Neymar sous le maillot de la Seleçao, en France, le Paris Saint-Germain ne paraît avoir aucun doute, même si forcément on espère que l’ancien Barcelonais ne reviendra pas avec le moral en vrac d’Amérique du Sud où il vient encore de se prendre deux grosses polémiques. La première est née des propos d’un journaliste qui en plein direct télé, et pensant son micro coupé, a qualifié Neymar « d’idiot », la seconde d’une photo faite par le joueur avec un jeune supporter sans port de masque dans un pays où le covid a frappé fort.

Leonardo a téléphoné à Neymar

Pour en revenir au PSG, qui avait été informé de la réalisation du documentaire, mais pas de son contenu, Leonardo a déjà pris contact avec Neymar et a été rassuré par son joueur, lequel lui a confirmé qu’il était déterminé à aller jusqu’au bout de son contraire. Si l’attaquant brésilien évoque une retraite internationale, il n’est pas du tout décidé à ranger ses crampons après le Mondial au Qatar. Reste que Nasser Al-Khelaifi aimerait tout de même que le joueur payé plus de 30 millions d’euros par an s’investisse nettement et fasse preuve d’un peu plus de sérieux au quotidien. Le retour d’un Neymar grassouillet cet été a tout de même été mal vécu à Paris.

En attendant, un proche de Neymar reconnaît dans L’Equipe que la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en 2020 a mis un énorme coup au moral du joueur. Apparu effondré après cet échec contre les Allemands, le Brésilien a eu du mal à se remettre de ce résultat. « Je le vois moins investi, moins heureux, depuis la finale perdue de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Il est loin du Neymar enthousiaste, épanoui et accessible que je fréquentais à Barcelone. Mais j’espère que l’arrivée de son ami Leo Messi va lui permettre de retrouver cette envie de vouloir toujours se dépasser et de prendre conscience qu’il a encore une longue route devant lui », a confié, un proche de Neymar.

Du côté du Paris Saint-Germain, si aucun plan spécial n’est prévu pour apporter un soutien moral supplémentaire à Neymar, on se dit que finalement la retraite internationale du joueur brésilien ne serait pas une si mauvaise chose que cela. Cela pourrait mettre un terme aux incessants voyages du joueur pendant toute la saison et s’assurer de sa présence en France la plupart du temps. Et cela en évitant en plus de provoquer des polémiques et donc de subir une pression supplémentaire. De plus, le fait que Neymar fasse du Mondial 2022 un objectif prioritaire XXL, c'est ce qu'il dit dans le documentaire, le PSG pense que son joueur fera les efforts nécessaires pour être à la hauteur du défi.