Neymar prépare son déménagement, le PSG croit au miracle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable au PSG, où les supporters et Luis Campos ne veulent plus de lui, Neymar a accepté l’idée de partir cet été. Le Brésilien a donné son accord de principe pour rejoindre Manchester United au mercato.

Malgré son contrat le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Neymar a de fortes chances de quitter la capitale française cet été. En effet, l’international brésilien a acté qu’il n’était plus en odeur de sainteté au PSG, où les Ultras réclament son départ tout autant que le coordinateur sportif Luis Campos. Le dirigeant portugais avait d’ailleurs tenté de trouver une porte de sortie à Neymar l’été dernier… en vain. Le mercato estival de 2023 pourrait être le bon afin de se débarrasser de l’ancien ailier du FC Santos, lequel a compris, depuis que des supporters sont venus manifester devant son domicile de Bougival, qu'il était persona non grata à Paris. Et ce n'est pas le dernier week-end de fête de Ney à Monaco qui va arranger la situation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Malgré ses pépins physiques, Neymar a la cote en Europe et notamment en Premier League. Il faut dire qu'avant la Coupe du monde, il a plutôt été excellent, ce qui lui permet d’afficher de très belles statistiques avec 18 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances remarquées en première partie de saison qui poussent spécialement Chelsea et Manchester United à s’intéresser au « Ney ».Et selon les informations du Sun le n°10 du PSG est lui convaincu qu'il ferait un bon choix en rejoignant dans les prochaines semaines les Red Devils.

Le PSG ou Manchester United, rien d'autre pour Neymar ?

Le média britannique est plus précis et indique que seul un transfert à Manchester United pourrait convaincre Neymar de quitter Paris, où il a ses habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Le potentiel rachat du club britannique pourrait chambouler le dossier, mais pour l’heure, Manchester United est bien un prétendant sérieux de Neymar, comme indiqué par L’Equipe, il y a quelques jours. Reste maintenant à voir quelle somme le Paris Saint-Germain réclamera pour le transfert de sa star, recrutée pour 220 millions d’euros en provenance du FC Barcelone il y a six ans. Les prétentions salariales du joueur ne font en tout cas aucun mystère pour Manchester, qui devra s’aligner sur le salaire actuel du joueur à Paris, estimé à 36 millions d'euros par an.