Neymar ne voulait pas venir, le PSG a tué sa carrière

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 222 millions d’euros en 2017, soit le plus gros transfert de l’histoire, Neymar n’a jamais vraiment justifié l’énorme investissement du Paris Saint-Germain. Le Brésilien peut aussi être déçu. Lui qui, selon son ancien coéquipier Luis Suarez, souhaitait rester au FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain a perdu patience avec Neymar. L’été prochain, le club de la capitale espère pousser son milieu offensif vers la sortie. Preuve que le Brésilien ne répond pas aux attentes de ses dirigeants. Cette situation provoque sans doute des regrets chez l’ancien joueur du FC Barcelone. A l’image de Luis Suarez, ses ex-coéquipiers du Barça ont bien tenté de le retenir. Mais l’Uruguayen croit savoir que l’entourage de Neymar a fini par obtenir gain de cause.

Les Blaugrana ont supplié Neymar

« Si on lui a demandé de rester ? Oui, a répondu l’attaquant de Grêmio au média brésilien Placar. D’abord, ça nous a fait très mal en tant qu’amis et coéquipiers de Neymar parce qu’en pré-saison aux États-Unis, quand on s’asseyait pour en parler, il nous disait : "non, non". Et je n’aimais pas trop en parler, mais il est arrivé un moment où c’était déjà bien avancé, alors on est allés parler à Neymar et on lui a dit : "Ney, si tu veux tout gagner, reste ici avec nous". (...) Il nous écoutait et disait "oui, oui, je veux rester". »

Viens de checker les stats de Neymar depuis qu'il est au PSG.

Il a joué 173 matches sur 304 possibles (soit 57%).

Le détail de sa participation :

55% des matches de L1 (112/204).

76% des matches de C1 (41/54).

Il a loupé 5 matches à élimination directe du PSG en C1 (sur 17). pic.twitter.com/cjqiBXBZVo — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) March 3, 2023

« Mais comme vous le savez, avec son entourage, c’est difficile à gérer. Nous lui avons conseillé en tant qu’amis de rester, mais sa famille a décidé de partir, a révélé Luis Suarez, persuadé que Neymar a commis une grave erreur en choisissant le Paris Saint-Germain. On lui a dit d’aller en Angleterre, avec Manchester City et un meilleur football, mais en France ? C’est compromettant, mais je prends mes responsabilités. Si Neymar était resté à Barcelone, il aurait gagné un Ballon d’Or à coup sûr. » Dans l’ombre de Lionel Messi en Catalogne, Neymar n’en était pas convaincu.