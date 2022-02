Neymar ne rêve plus du PSG, un aveu troublant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour de blessure contre le Real Madrid la semaine dernière, Neymar a enchainé avec une titularisation à Nantes ce week-end.

Le n°10 du Paris Saint-Germain a livré une prestation correcte avec un but à la clé, même s’il a également raté un penalty. Attendu à son meilleur niveau pour le match retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Neymar a évoqué son avenir à la surprise générale dans un live sur Twitch. Et une fois n’est pas coutume, les déclarations de l’international brésilien ne provoqueront pas une vague d’enthousiasme chez les supporters du Paris SG dans la mesure où Neymar a encore évoqué un départ. Cette fois, ce n’est pas le FC Barcelone qui a été cité par le meneur de jeu auriverde mais son ancien club de Santos ainsi que la MLS aux Etats-Unis.

« J'ai très envie de retourner jouer à Santos. Ce qui me manque vraiment, c'est de jouer là-bas, chez moi. Mon dieu, ce stade est merveilleux ! J'ai aussi bien envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison. Pourquoi ? Parce que le championnat est court (rires) ! On a trois ou quatre mois de vacances » s’est amusé Neymar, dont les déclarations ont fait rire ses interlocuteurs sur Twitch mais provoqueront sans doute beaucoup moins d’éclats de rire chez les dirigeants du Paris SG ainsi que chez les supporters du club de la capitale. Durant ce live sur internet, Neymar a par ailleurs évoqué un sujet plus sérieux et qui le réjouit beaucoup moins, à savoir le désintérêt des supporters du Brésil pour leur sélection nationale. Un sujet qui semble préoccuper la star du PSG à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar…

Neymar, un coup de blues à cause du Brésil ?

« Quand on gagne, c’est merveilleux. L’amour que les Brésiliens te donnent est incroyable. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, l’équipe du Brésil s’est beaucoup éloignée de ses supporters. Je ne sais pas pourquoi, quand ça a commencé ni pourquoi c’est arrivé, mais on peut le voir lors de nos matchs, qui sont rarement commentés. Peu de gens savent quand nous jouons… C’est triste d’avoir l’impression que ce n’est pas important quand la Seleçao joue. Quand j’étais enfant, un match de l’équipe nationale, c’était un événement. Il fallait se préparer, retrouver sa famille, on enfilait le maillot brésilien, on sortait les drapeaux. C’était l’asado (le barbecue, ndlr), le gâteau... C’était un événement. Aujourd’hui, ça n’a plus la même importance. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là » regrette Neymar, visiblement affecté par cette situation et qui tentera avec ses coéquipiers brésiliens de redonner au peuple auriverde l’amour de la Seleção à l’occasion du Mondial au Qatar l’hiver prochain.