« Neymar je t’aime », le meilleur footballeur du monde est au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Eblouissant mardi soir au Parc des Princes avec le Brésil contre la Tunisie, Neymar confirme qu'il va arriver au Mondial dans une forme optimale. Le PSG et la Ligue 1 doivent s'en réjouir.

On l’a constaté depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar est en forme et il est évident que depuis qu’il a rejoint la Ligue 1 en 2017, jamais le numéro 10 brésilien n’avait été à ce niveau. Tournant le dos au joueur bouffi et insupportable qu’il a été, l’ancien Barcelonais a retrouvé son meilleur niveau, celui qui faisait de lui un favori pour le Ballon d’Or. Ce retour en grâce de Neymar fait donc le bonheur du PSG, pour qui il a déjà marqué 8 buts et réalisé 7 passes décisives en Ligue 1, mais également de la Seleçao, avec qui il est revenu à deux longueurs du record historique de Pelé (77 buts). C’est une évidence, avec un joueur dans une telle forme, le Brésil devient un vrai favori pour le Mondial qui débute dans moins de deux mois au Qatar. Présent mardi au Parc des Princes pour commenter le match amical gagné par le Brésil face à la Tunisie, Sonny Anderson est aux anges.

Neymar en route vers la légende au Brésil

Pour l’ancien joueur de l’OL, l’OM et Monaco, pour ne citer que ces clubs, Neymar est une bénédiction pour le football et plutôt que de le critiquer, la Ligue 1 devrait se réjouir de pouvoir compter dans ses rangs un joueur considéré actuellement comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur footballeur du monde. Se confiant au Parisien, le consultant de BeInSport a dit tout le bien qu’il pensait de son compatriote. « Avant, il était beaucoup plus à l’aise avec l’équipe du Brésil et moins avec le PSG, dans un autre système. Aujourd’hui, il est en train de montrer son vrai visage, celui qu’on voulait tous voir. Il se fait plaisir sur le terrain et là, il est vraiment au top de sa forme. Il est capable de lâcher le ballon, faire les passes, dribbler, prendre des risques quand il faut (...) Ce que veut le peuple brésilien, ce n’est pas qu’il batte un record individuel. Il entrera vraiment dans l’histoire si il gagne une Coupe du monde. Les gens oublient que d’avoir Neymar dans notre championnat, c’est exceptionnel. Moi, je l’ai toujours adoré parce que c’est un artiste. Certaines critiques m’ont fait mal et je ne les ai pas comprises. Il y a eu des blessures, mais il était le premier pénalisé. Il est tellement efficace aujourd’hui que s’il dribble, s’il perd un ballon ou ne défend pas on ne le voit plus. Alors qu’avant, on ne voyait que ça. Mais moi je ne regarde pas un match pour voir Neymar défendre. Je regarde un match pour voir Neymar faire une passe décisive, un joli contrôle, qu’il nous fasse rêver », explique l’ancien joueur, sous le charme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Sonny Anderson n'est pas le seul à s'enflammer pour ce retour de Neymar au sommet du football mondial, car nombreux sont ceux qui pensent que le numéro 10 parisien peut rêver du Ballon d'Or 2023 s'il réussit à enchaîner une victoire dans le Mondial et un beau parcours en Ligue des champions avec le PSG. Dans la foulée de la victoire du Brésil contre la Tunisie, Thiago Silva était lui aussi en extase. « Ney, il est incroyable. C’est un magicien. Malheureusement, les années passées, il a eu des blessures très importantes, qui ne lui ont pas permis de finir la saison en étant lui-même, en jouant bien et en étant prêt physiquement. Cette année, c’est un peu différent. Il s’est bien préparé durant les vacances. J’étais avec lui au Brésil, j’ai vu. J’espère qu’il pourra continuer avec cette mentalité et une bonne santé, pour arriver en étant bien à la Coupe du monde », a confié le défenseur de Chelsea, tout heureux de retrouver le Parc des Princes. A Neymar de jouer désormais.