Neymar forfait contre l'OM et le Bayern, le PSG tremble

Par Claude Dautel

Buteur dimanche contre Lille, lors de l'incroyable victoire du PSG face à Lille, Neymar a été contraint d'abandonner ses coéquipiers juste après la pause. Encore une fois c'est une cheville du joueur brésilien qui l'a trahi et le PSG risque de devoir s'en passer au pire moment.

Ce n’est plus un secret, Neymar a des chevilles en cristal, et on l’avait encore vu lors du Mondial 2022 au Qatar, lorsque la star du Brésil avait été victime d’un tacle énorme lors du premier match de la Seleçao face à la Serbie. À grands coups d’infiltrations, le numéro 10 avait été en mesure de rejouer, mais il n’a pas réussi à éviter l’élimination de son équipe face à la Croatie. De retour au PSG, Neymar avait encore besoin de soins, mais finalement il a repris du service, avec des performances mitigées. Mais ce dimanche, au Parc des Princes, à l’occasion d’un duel avec Benjamin André, la cheville droite de Neymar s’est violemment tordue. Contraint de sortir sur une civière, et en larmes, le Brésilien est immédiatement allé passer des examens comme l’a indiqué Christophe Galtier. Tandis que le PSG annonce que l'IRM a révélé que Neymar ne souffrait d'aucune fracture, mais qu'il fallait attendre 48 heures avant d'en savoir plus, Le Parisien annonce que l’auteur du deuxième but parisien contre Lille allait encore manquer des énormes rendez-vous.

Neymar absent contre l'OM et Munich, le PSG tremble

C’est TERRIBLE Neymar JR en pleurs est gravement touché et doit sortir sur civière. Après Nuno Mendes en première période c’est un deuxième joueur important du PSG qui doit sortir. QUELLE MALÉDICTION J’AI PAS LES MOTS ! FORCE Neymar pic.twitter.com/D3HIeGmFx0 — La Source Parisienne (@lasource75006) February 19, 2023

Le quotidien francilien explique que Neymar souffre d’une entorse et qu’il sera absent trois semaines au moins. Autrement dit, le Brésilien est d’ores et déjà forfait pour le déplacement de dimanche prochain au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille, puis pour la réception de Nantes le samedi 4 mars. Et la participation de Neymar pour le match retour contre le Bayern Munich, le 8 mars prochain, est très incertaine, du moins si Christophe Galtier veut un joueur à 100%. Ce forfait arrive au pire moment, et forcément les mauvaises langues souligneront que plutôt que de jouer au poker et manger chez McDo, Neymar ferait mieux de se reposer et de s’entretenir physiquement, car à 31 ans ce n’est pas la première fois qu’il doit renoncer à jouer un match des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.