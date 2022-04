Neymar fanfaronne après la grande saison du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré le match nul concédé à Strasbourg (3-3) vendredi, les joueurs du Paris Saint-Germain ne semblaient pas si déçus. A l’image de son coéquipier Kylian Mbappé, Neymar a surtout souligné le titre des Parisiens en Ligue 1.

Parti pour s’imposer à la Meinau avec sérieux, le Paris Saint-Germain s’est effondré en fin de rencontre. Les hommes de Mauricio Pochettino ont perdu leur double avantage dans le dernier quart d’heure du match. Et ont même frôlé la défaite dans les ultimes instants. Pas de quoi rentrer la tête basse pour Neymar. Auteur d’une performance convaincante sur le plan individuel, le meneur de jeu a relativisé le résultat et le scénario de la partie.

« C’était un bon match, a commenté le Brésilien pour les médias du Paris Saint-Germain. On a commencé difficilement en encaissant un but rapidement, mais nous nous sommes repris et ensuite on a réalisé une belle partie en menant 3-1. On a pris des risques et nous nous sommes fait rejoindre mais ça fait partie du foot. » Rien de grave pour Neymar, satisfait de la saison et du titre remporté en Ligue 1. « On est une grande équipe qui a fait une belle saison, s’est réjoui le numéro 10. Nous sommes contents d’être à la première place et d’avoir déjà gagné ce championnat. »

Mbappé ne s'embête plus

« On doit continuer sur cette voie », a estimé l’ancien joueur du FC Barcelone, sur la même longueur d’onde que Kylian Mbappé, qui n’a pas souhaité expliquer la fébrilité aperçue en fin de match. « On n’explique plus rien, on est champions, a esquivé le meilleur buteur et passeur du championnat. On essaye de donner notre maximum. Je pense qu’on a joué avec envie. On a eu un trou d’air dans les 10-15 dernières minutes qui nous a été fatal. Mais je pense que ce n’est plus le moment d’expliquer les choses. » Autrement dit, les vacances ne sont plus très loin.