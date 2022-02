Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé

Dans : PSG.

Touché à la cheville gauche à Saint-Etienne en novembre dernier, Neymar a retrouvé la compétition près de trois mois plus tard. Ce n’était pas le délai initialement annoncé par le Paris Saint-Germain. Car en réalité, le meneur de jeu brésilien souffrait d’une blessure plus grave que prévu.

A moins d’une surprise dans la compo de Mauricio Pochettino, Neymar devrait bien débuter le match de Ligue 1 à Nantes ce samedi soir. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain s’est définitivement remis de sa blessure à la cheville gauche apparue le 28 novembre dernier. A Saint-Etienne, le Brésilien avait été sérieusement touché après un contact avec le Stéphanois Yvann Maçon. Premier diagnostic : Neymar souffrait d’une entorse qui devait l’éloigner des terrains pendant six à huit semaines.

Un délai qui aurait dû lui permettre d’affronter le Real Madrid (1-0) sans le moindre problème. Alors pourquoi n’a-t-il fait son retour que mardi ? D’après son entourage, la blessure de Neymar était en réalité « plus grave que ce qui a été dit. » « En plus du ligament touché, il y avait une petite fracture », a révélé un proche du joueur au journal L’Equipe. Le staff médical a donc dû modifier les étapes de sa guérison ainsi que sa durée d’absence qui s’est prolongée jusqu’à cette semaine. Les médecins et les techniciens du Paris Saint-Germain le pensaient prêt à débuter le huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Mais Neymar lui-même a préféré se contenter d’une entrée en jeu, lui qui a disputé les 20 dernières minutes de la rencontre en donnant des signes encourageants. Il faut dire que l’international auriverde s’est montré sérieux pendant sa convalescence. L’ancien Blaugrana s’est ajouté du travail supplémentaire avec son physiothérapeute et son préparateur physique qui l’avaient suivi jusqu’au Brésil pendant les fêtes. C’est dire la détermination de Neymar malgré ce double coup dur.